Названы необходимые взрослым прививки

Врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун напомнила, что основные прививки чаще всего следует делать в детском возрасте. Однако некоторые из них необходимо повторять спустя время, сообщает агентство «Прайм».

Сопрун назвала прививки от дифтерии, столбняка и гриппа необходимыми для россиян и во взрослом возрасте. Она призвала вакцинироваться от первых двух заболеваний раз в десятилетие.

«Это только кажется, что это редкие болезни, но риск заболеть существует. Это может привести к инфицированию и возникновению заболевания, а в дальнейшем и к смертельному исходу», — предупредила медик.

От гепатита В нужно прививаться всем людям в возрасте до 55 лет единожды в десять лет. Однако до вакцинации важно сдать анализ на титр антител, чтобы выявить наличие иммунитета к вирусу. Так, многие люди нуждаются в повторной прививке от кори и пневмококковой инфекции.

Эпидемиолог добавила, что предстоящему эпидемическому сезону гриппа свойственна экспансия новых штаммов вируса гриппа, против которых у россиян отсутствует иммунитет. «В связи с этим единственным эпидемически успешным вариантом профилактики является вакцинация от гриппа», — заключила Сопрун.

Перед путешествием за рубеж врач посоветовала проверить, какие болезни распространены в конкретной стране, чтобы сделать дополнительные прививки.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева раскрыла особенности течения гриппа после коронавируса. По ее словам, COVID-19 делает организм более слабым, поэтому иные инфекционные заболевания протекают тяжелее.