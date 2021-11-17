Родители попавшего в рабство в Казахстане россиянина просили о помощи гадалок

Родители мужчины, который 20 лет провел в рабстве в Казахстане, ходили к гадалкам

Родители россиянина, который 20 лет провел в рабстве в Казахстане, ни разу не обращались в полицию по поводу исчезновения сына. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

По его словам, семья Алексея Котова пыталась найти мужчину с помощью гадалок и экстрасенсов, которые подтверждали им то, что мужчина жив. Они также ходили в программу «Жди меня». Как рассказали сами родственники пропавшего, в 1995 году он ушел на военную службу, после демобилизации ненадолго вернулся домой, а потом отправился служить в Казахстан по контракту.

«С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда», — рассказал Бабуркин.

Ранее полицейские предоставили видеозапись, на которой мужчина представляется уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексеем Александровичем Котовым и говорит, что он находится в неволе. Россиянин обращается к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана».

Позже правоохранители установили, что мужчиной на видео является 44-летний гражданин России. Подозреваемого в незаконном лишении свободы 44-летнего местного жителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Инцидентом также занялось посольство России в Казахстане.