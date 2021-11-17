Россиянина 20 лет удерживали в рабстве в Казахстане

Уроженец Ярославской области заявил, что его 20 лет удерживали в неволе в Казахстане

Мужчина, который утверждает, что он является гражданином России, заявил о том, что его 20 лет удерживают в рабстве в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области Казахстана.

Полицейские предоставили видеозапись, на которой мужчина представляется уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области Алексеем Александровичем Котовым и говорит, что он находится в неволе. Россиянин обращается к родителям с просьбой помочь «выбраться из Казахстана».

Позже правоохранители установили, что мужчиной на видео является 44-летний гражданин России. Подозреваемого в незаконном лишении свободы 44-летнего местного жителя уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

В июле стало известно, что на ферме в Тульской области держали женщину и ее 11-летнего сына. Изначально хозяин фермы, бывший заключенный, помогал россиянке восстановить документы и хорошо относился к ней и ребенку, однако через некоторое время начал постоянно придираться к ней и иногда избивал. Позже женщине удалось связаться с волонтерами.

