В США отец спас дочь от секс-торговцев и убил ее парня

Полиция города Спокан в США, штат Вашингтон, задержала 60-летнего Джона Эйзенмана по подозрению в убийстве Аарона Соренсона, парня его дочери. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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Обвиняемый считал 19-летнего молодого человека виновным в продаже его дочери в сексуальное рабство за тысячу долларов в октябре 2020 года. По словам полиции, отец смог спасти свою дочь от секс-торговцев и вернуть ее домой вскоре после того, как ее схватили.

Эйзенман выследил «парня-похитителя», связал его и положил в багажник автомобиля. Он ударил жертву шлакоблоком по голове, а затем нанес ему несколько ножевых ранений в живот. Мужчина отвез автомобиль в отдаленный район и бросил его с телом внутри.

Машина была найдена в октябре 2021 года случайными людьми. Они обнаружили тело погибшего, когда открыли багажник на стоянке в городе Эверетт.

Отца девушки взяли под стражу и обвинили в убийстве первой степени. Полиция сообщает, что до этого инцидента Эйзенман не совершал правонарушений и насильственных преступлений.

Ранее в США признали невиновным 83-летнего Исайю Эндрюса, который провел 45 лет в тюрьме за убийство жены, совершенное другим человеком. Оказалось, что прокуроры, занимавшиеся его делом более 40 лет назад, отпустили настоящего убийцу, потому что перепутали время смерти.