Мужчина провел в тюрьме почти полвека за убийство жены и оказался невиновным

Приговоренного 45 лет назад к пожизненному сроку за убийство мужчину признали невиновным

В США признан невиновным 83-летний мужчина, который провел 45 лет в тюрьме за убийство, совершенное другим. Об этом сообщает UNILAD.

Исайя Эндрюс был осужден за убийство собственной жены, произошедшее 1974 году. Тело женщины с 11 ножевыми ранениями было обнаружено в гостинице Colonia House в Кливленде, штат Огайо. Мужчина с самого начала отрицал вину, однако был приговорен к пожизненному сроку и не мог добиться справедливости почти полвека.

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Повторное разбирательство началось только 2020 году. Эндрюса освободили под залог после того, как оказалось, что прокуроры, занимавшиеся его делом более 40 лет назад, не сообщили присяжным, что в деле был и другой подозреваемый, которого допрашивали в 1975 году. Считалось, что у умершего в 2011 году второго подозреваемого было алиби, поэтому его допрос никогда не проверялся и не использовался в процессе. Однако новая проверка выявила ошибку в данных следствия — время смерти женщины в документах было указано неверно. «Они отпустили убийцу, потому что перепутали время смерти», — заявил адвокат Эндрюса.

Новое заседание по делу об убийстве женщины прошло 19 октября. Суд не нашел никаких улик и фактов, связывающих Эндрюса с преступлением, за которое он был осужден на пожизненный срок. Присяжные признали мужчину невиновным.

После оглашения судебного решения, Исайя Эндрюс, который болен раком и может передвигаться только в инвалидной коляске, сказал, что испытал чувство облегчения.

«Исайя просидел в тюрьме почти 46 лет. Это второе по продолжительности несправедливое заключение в истории США. Сегодня получен правильный результат, но я не знаю, добьется ли он настоящего правосудия. Он просто не должен был оказаться в тюрьме», — сказал Брайан Хоу, занимавшийся делом Эндрюса.

Ранее сообщалось, что в США вышел на свободу мужчина, который провел в заключении 32 года за убийство, которого не совершал. Выяснилось, что его оговорила бывшая девушка.