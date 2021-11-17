Лучшая следовательница по делам о бандах подала в суд на МВД из-за увольнения из полиции Екатеринбурга. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает E1.ru со ссылкой на адвоката следовательницы Дмитрия Лебедева.

По данным издания, уже бывшая капитан полиции Юлия Макерова пытается восстановиться на службе после, как она считает, незаконного увольнения. Женщина подала иск в Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

По версии самой следовательницы, ее обвинили в том, что она взяла взаймы деньги у постороннего человека. Такое действие приравняли к взятке. Макерова вернула деньги, и об этом стало известно руководству. При этом в ведомстве заявили, что она совершила поступок, порочащий честь сотрудника ОВД.

Лебедев заявил E1.ru, что в России нет законов, которые запрещали бы брать деньги в долг. Человек, который одолжил Макеровой деньги, никак не участвовал в уголовных делах. По этой причине он не мог повлиять на работу следовательницы, добавил правозащитник.

Против капитана юстиции Макеровой возбудили дело о взятке в конце лета 2021 года. Ее задержали, сейчас она под домашним арестом. Россиянка своей вины не признает.

Макерову неоднократно называли одной из лучших борцов с организованной преступностью: она раскрыла дело банды мигрантов, которые с помощью красивой девушки заманивали жертв, потом пытали их утюгом и грабили, снимали процесс издевательств на видео. Также она расследовала уголовное дело против группировки, основанной двумя братьями-сутенерами.