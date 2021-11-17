Остановки в троллейбусах Йошкар-Олы начнут объявлять на марийском языке

На семи троллейбусных маршрутах Йошкар-Олы начнут объявлять остановки на марийском языке

На нескольких маршрутах общественного транспорта в Йошкар-Оле начнут объявлять остановки на марийском языке. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Как отмечается, речь идет о семи троллейбусных маршрутах, которые курсируют по городу. Ранее все объявления в них транслировались только на русском языке.

Уточняется, что к записи аудиосообщений для наземного транспорта привлекли артистов местного театра имени Шкетана. Также необходимая информация будет дублироваться на специальном табло.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские ученые создали синтезатор удмуртской речи. Отмечалось, что устройство позволяет преобразовать любой печатный текст на удмуртском языке в звуковой файл.

