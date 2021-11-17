Озеро в российском регионе закрасили на карте ради постройки дома

Чиновники в Новосибирской области ради продажи земель под жилую застройку решили отдать часть озера и закрасить его на карте. Местных жителей возмутил перекрытый доступ к водоему, который огородили для возведения зданий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в Сибири.

Речь идет об озере Серебряное в Барышевском сельсовете под Новосибирском. Ранее рядом с ним строили элитный ЖК Akadem Klubb, но девелопер обанкротился — часть домов компания успела достроить, а часть выделенного ей участка ушла с торгов. На текущей кадастровой карте видно, что новый застройщик нарезал территорию на куски так, что ему якобы принадлежит почти половина озера, а на плане застройки водоема и вовсе нет.

Махинации с прилегающей к Серебряному территорией затруднили доступ к старым домам и вызвали недовольство у жителей села — один из них обратился в суд, чтобы оспорить разрешение на строительство. Адвокат мужчины Зоя Шкарупа рассказала изданию «Подъем», что впервые столкнулась с такой ситуацией в России. Юрист считает, что застройка на территории озера нарушает Водный кодекс, согласно которому каждый человек имеет право на доступ к водным объектам.

Однако в Минстрое убеждены, что чиновники действовали на основании имеющихся документов и не обязаны выезжать на место для проведения проверок, а в суде не признали местного жителя стороной конфликта.

С августа 2020 года российское правительство разрешило застроить многоквартирными домами территорию Байкала. Рядом с озером позволили строить жилые здания без предварительного прохождения экологической экспертизы.