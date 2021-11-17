Правительство расширило права мужчин на маткапитал

Правительственная комиссия одобрила законопроект о расширении прав отцов на материнский капитал. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, рассчитывать на государственную поддержку смогут только мужчины, которые состоят в браке и воспитывают детей с супругой, ставшей им приемной матерью. Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью.

В документе также отмечается, что в случае смерти отца или лишения его родительских прав дополнительные меры поддержки может получить его супруга. Если женщина умирает или в ее отношении отменяется усыновление, права на маткапитал переходят детям, не достигшим совершеннолетия, либо совершеннолетним, обучающимся по очной форме в образовательной организации, до окончания такого обучения, но не дольше чем до 23 лет.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

В 2021 году размер материнского капитала за первого ребенка, родившегося с 1 января 2020 года, составляет 483 881 рубль. Если в семье появился второй ребенок (в том числе, был усыновлен), то дополнительная выплата — 155 550 рублей. Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что в 2022 году размер материнского капитала увеличится и составит более 503 тысячи рублей на первого ребенка и 665 тысяч рублей на второго ребенка.