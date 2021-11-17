Врач предупредила о последствиях коронавируса у беременных

Врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных. Ее слова передает РИА Новости.

Как объяснила Великжанина, заболевшая беременная женщина не может передать вирус плоду. Но при этом высока вероятность того, что ребенок может заразиться после рождения, поэтому его вынужденно изолируют от болеющей матери. «Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры», — добавила она.

Гинеколог отметила, что тяжелее всего болеют именно непривитые беременные. По ее словам, в таких случаях врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери. «Проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью», — заключила Великжанина.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков сообщил, что COVID-19 у беременной женщины может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности. Шмаков призвал беременных и кормящих женщин вакцинироваться. По его словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности.