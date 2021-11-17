Дерматолог назвала главные ошибки при избавлении от прыщей

Сотрудница лондонской клиники Harley Street Dental Studio назвала главные ошибки при избавлении от прыщей на коже. Ее слова приводит The Sun.

Дерматолог Анека Хайра (Aneka Khaira) объяснила, что многие люди получают удовольствие от выдавливания прыщей. По ее словам, у этого явления может быть несколько причин. Во-первых, подобное желание часто связано с дерматилломанией (навязчивое поведение, направленное на кожу: расцарапывание ран, выдавливание воспалений, расчесывание неровностей кожи, сдирание заусенцев, кусание губ и щек изнутри — прим. «Ленты. ру»).

Во-вторых, по словам врача, нередко люди выдавливают прыщи от скуки, стресса или по привычке. Кроме того, специалистка заявила, что у некоторых мужчин и женщин при выдавливании прыщей вырабатывается гормон дофамин, из-за чего они испытывают удовольствие от данного процесса.

В первую очередь доктор порекомендовала не удалять воспаления, а наносить на них средства, которые способствуют их уменьшению и исчезновению. Вдобавок дерматолог подчеркнула, что не стоит злоупотреблять кислотами в уходе, поскольку они могут спровоцировать избыточную выработку кожного сала, что приведет к еще большему появлению прыщей.

Кроме того, доктор посоветовала не трогать лицо руками, а также стараться не прикасаться к нему телефоном и волосами, чтобы не переносить на него болезнетворные бактерии. По словам доктора, необходимо очищать кожу дважды в день и регулярно пользоваться необходимыми уходовыми средствами.

«Если у вас все же есть желание выдавить прыщ, приложите к коже теплый компресс. Это успокоит кожу, и есть вероятность, что новообразование выйдет наружу само по себе, — заключила Хайра. — Для самостоятельного удаления прыща лучше подождать, пока на поверхности появится белая головка. Нужно надеть перчатки, взять стерильную иглу и проколоть только внешний слой. В идеале, лучше всего оставить это дело дерматологу».

Ранее в ноябре девушка выдавила прыщ и осталась с опухолью на голове. На размещенных в сети кадрах Тася объяснила, что решила избавиться от появившегося на лбу прыща и самостоятельно выдавила его руками. По ее словам, во время манипуляции из него начала выливаться прозрачная жидкость, и она поняла, что это оказался фурункул. Девушка рассказала, что на третий день на ее голове появилась опухоль.