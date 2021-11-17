Tesla оспорит решение о выплате чернокожему сотруднику 100 миллионов долларов

Tesla подала ходатайство в суд Сан-Франциско о пересмотре решения, согласно которому ее бывший сотрудник должен получить от компании 137 миллионов долларов по делу о расизме. Об этом пишет Bloomberg.

Подобная сумма компенсации не имеет прецедентов в антидискриминационном законодательстве, она намного больше, чем в похожих и даже самых вопиющих случаях, отметили в Tesla. В компании уверены, что размер выплаты не отражает фактические доказательства, представленные в суде. Автогигант хочет оспорить штраф, юристы просят судью отменить решение и провести новый процесс.

По их словам, хотя суд присяжных посчитал, что компания могла и должна была «сделать большее для искоренения расизма», размер компенсации не соответствует юридической практике. Профессор права из Аризонского университета Майкл Селми считает, что размер штрафа может быть снижен наполовину. Обвинения против Tesla выдвинул чернокожий работник одного из заводов Оуэн Диас.

Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной. Диаса наняли в 2015 году через кадровое агентство. Он рассказал, что подвергался расистским насмешкам. Из-за враждебной среды на рабочем месте он потерял аппетит и сон. «Иногда я просто сидел на лестнице и плакал», — признался Диас.

Ранее банк JPMorgan подал в суд на Tesla, обвинив компанию Илона Маска в грубом нарушении условий контракта. Финансовая организация требует от компании 162,2 миллиона долларов