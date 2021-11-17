Кремль отреагировал на бои на границе Армении и Азербайджана

Песков призвал Армению и Азербайджан к сдержанности в связи с ситуацией на границе

Россия призывает стороны конфликта на границе Армении и Азербайджана к сдержанности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что Москва выступает за соблюдение трехсторонних соглашений.

«Действительно, возобновление боевых действий на [армяно-азербайджанской] границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства, но благодаря посредническим усилиям российской стороны удалось призвать конфликтующие стороны к сдержанности», — сказал пресс-секретарь президента России и добавил, что Москва и дальше будет «это делать».

Во вторник, 16 ноября, Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные атаковали азербайджанские посты в Кельбаджарском и Лачинском районах республики. В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что армянские военные подверглись обстрелу со стороны азербайджанцев на восточном направлении границы.

Россия, США, ООН и Европейский союз призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня. Позже Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения в районе границы после переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.