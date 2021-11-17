В Великобритании предрекли начало всемирной гонки вооружений в космосе

Все крупные игроки уже проявили интерес к разработке противоспутникового оружия, а ключевые космические державы, такие как США, Россия, Китай и Индия, даже провели испытания, что может спровоцировать гонку вооружений в космосе. От этом заявил Димитриос Строикос, исследователь Лондонской школы экономики (Великобритания) и главред международного журнала Space Policy в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, в краткосрочной перспективе подобные испытания усиливают «дилемму безопасности»: ситуацию, в которой действия одного государства по укреплению собственной безопасности приводят к снижению безопасности другой стороны, что запускает цепную реакцию ответных действий. «Пока не будут предприняты шаги по смягчению такой динамики, например, с помощью мер по увеличению транспарентности и укрепления доверия, стратегического диалога и других средств, мы можем стать свидетелями гонки вооружений, если она уже началась», — предрек Строикос.

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Все это лишь указывает на острую необходимость в документе, запрещающем подобные виды испытаний, отметил специалист. Усилия в этом направлении предпринимаются уже немало лет, но сторонам так и не удалось достичь согласия, во многом из-за разногласий относительно того, что именно считать космическим оружием. Проблема заключается в том, что космические технологии нередко имеют двойное назначение.

По словам Строикоса, выходом из сложившегося тупика может стать внедрение не юридически обязывающих норм по ответственному поведению в космосе. Так, несколько недель назад Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН одобрил предложение Великобритании о внедрении подобных норм. Специалист отметил, что в ближайшее время может быть сформирована рабочая группа, которая займется их разработкой, а эти правила, в свою очередь, могут проложить путь к принятию юридически обязывающих документов. «Надеюсь, что последнее испытание противоспутникового оружия побудит международное сообщество к активизации усилий в этом направлении», — добавил Строикос.

15 ноября Россия провела испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По данным Минобороны России, образовавшиеся после поражения противоспутниковым оружием фрагменты не несут угрозы спутникам и космической деятельности. В ответ Белый дом обвинил Россию в «пренебрежении безопасностью». В администрации президента США Джо Байдена также пообещали, что будут искать с союзниками ответ на данные действия Москвы.