Гулявший с собакой мужчина спас спящую в горящем доме соседку от гибели

Хозяин возвращался с прогулки с собакой, заметил в доме соседки возгорание и спас ее

В Ливерпуле, Англия, гулявший с собакой мужчина случайно заметил взрыв на кухне соседки и спас ее от гибели в горящем доме. Об этом сообщает Liverpool Echo.

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Вечером в субботу, 13 ноября, Пол Фуллард возвращался с вечерней прогулки и услышал звуки сигнализации, доносящиеся из дома соседки. Хозяин пса решил убедиться, что все в порядке, и поэтому он заглянул в окно и увидел оранжевое свечение на кухне.

Фуллард позвонил в пожарную службу и сообщил о возгорании. Пока спасатели были в пути, он постучался в дверь, чтобы узнать, есть ли кто-то дома. Ответа не последовало, но вышедшие на улицу соседи сказали, что внутри находится женщина, которая, скорее всего, спит. Британец выбил дверь ногой, но из-за сильного задымления не смог зайти в дом. В этот момент приехали пожарные.

Бригада быстро устранила возгорание и вынесла жительницу дома, которая находилась в спальне, на улицу. Женщина успела надышаться дымом, но ее удалось спасти.

«Если бы полиция и пожарная бригада задержались еще на пару минут, она, скорее всего, сгорела бы заживо», — заключил Фуллард.

Ранее стало известно, что пятилетний ребенок в американском городе Гамлет, штат Индиана, спас всю семью от разрушительного пожара. Он разбудил мать и показал ей источник возгорания.