В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет политики

В новой игре по серии S.T.A.L.K.E.R. не будет отражения никаких событий из реального мира. Об этом в официальном Discord-канале проекта заявил модератор под ником McCulkin.

Отвечая на вопросы пользователей, McCulkin отметил, что в новой игре не будет связи с реальными событиями и с политической повесткой. «Наша игровая Вселенная является вымышленной, поэтому никакие политические события из нашего мира в игре присутствовать не будут», — объяснил автор. Также представитель студии GSC Game World подчеркнул, что в играх серии S.T.A.L.K.E.R. и ранее практически не отражались реальные события.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается 28 апреля 2022 года. Игра появится на ПК, также она окажется временным эксклюзивом для Xbox Series X/S и будет с первого дня доступна в подписке Game Pass.

В июле разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 обвинили в неуважении к украинским игрокам. В частности, журналист Сергей Коршунов в статье для агентства УНИАН заметил, что трейлер игры был представлен полностью на русском языке. В июне украинцы раскритиковали «пророссийский» подзаголовок игры S.T.A.L.K.E.R. 2.