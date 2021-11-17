Жена бывшего российского сенатора умерла при странных обстоятельствах

В Лондоне умерла супруга отбывающего пожизненное заключение экс-сенатора Игоря Изместьева Ирина. Об этом сообщает StarHit.

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Ее подруга рассказала, что та умерла при загадочных обстоятельствах — несколько дней до смерти она жаловалась на самочувствие и кашляла. При этом анализ на COVID-19 показал отрицательный результат.

Игорь Изместьев был избран в Совет Федерации как представитель от Башкирии в 2001 году, через пять лет был лишен парламентских полномочий за совмещение политической деятельности с коммерческой. В 2007 году его задержали сотрудники ФСБ в Киргизии и этапировали в Москву, где обвинили в организации преступлений, совершенных в Башкирии в 1990-х годах.

В 2010 году Изместьева приговорили к пожизненному заключению за создание организованной преступной группировки (ОПГ), руководство бандой, организацию убийства двух и более человек, а также теракта. Сейчас Изместьев находится в колонии особо строгого режима «Белый лебедь». В 2020 году Верховный суд России отказался отменить приговор в виде пожизненного срока Изместьеву.