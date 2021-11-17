США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек

Власти США закупят у Pfizer таблетки от коронавируса Paxlovid на пять миллиардов долларов

Власти США планируют закупить новый препарат против COVID-19, разработанный американской компанией Pfizer. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным американского издания, администрация президента США Джо Байдена потратит на таблетки Paxlovid более пяти миллиардов долларов. Отмечается, что планируется закупить этот препарат для лечения десяти миллионов пациентов с коронавирусом.

В Pfizer рассказали, что Paxlovid можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.

Ранее Росздравнадзор дал разрешение фармкомпании Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности препарата от COVID-19. В клинических испытаниях примут участие 90 россиян старше 18 лет, которые дома контактировали с людьми с симптомами COVID-19. Среди них будут жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска и других городов.

