Фармаколог сравнил Paxlovid с применявшимся в России при COVID-19 препаратом

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал «Ленте.ру», что состав препарата Paxlovid, тестируемого американской фармацевтической компанией Pfizer против COVID-19, схож с уже применявшимся в России против новой коронавирусной инфекции лекарством, которое изначально было создано для борьбы с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Ранее «Ведомости» сообщили, что Росздравнадзор выдал Pfizer разрешение на проведение в России клинических испытаний препарата Paxlovid — ингибитора протеазы плюс ритонавира, разработанного для профилактики и лечения COVID-19. По данным разработчика, вторая фаза клинических исследований показала, что Paxlovid помог снизить риск госпитализации или смерти от COVID-19 на 89 процентов.

«Называется найдите отличия. Мы пытались лечить в начале пандемии ритонавиром, был препарат Калетра, который использовали для лечения больных СПИДом, он содержит в своем составе ритонавир и лопинавир, который является ингибитором протеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2 вируса иммунодефицита человека. То есть они оставили ритонавир и добавили ингибитор протеазы, получается, что это повторение того, что мы уже проходили», — отметил врач.

В России предложено достаточно схем лечения, по последним рекомендациям против COVID-19 используется два противовирусных препарата — Фавипиравир и Ремдесивир, сообщил Кондрахин, однако положительно отнесся к возможному выходу на рынок нового средства: «Это хорошо, что есть новый препарат, и было бы здорово, если бы мы могли его применять сразу при первых признаках заболевания, но надо все-таки посмотреть, как он будет себя вести».

Россия наряду с другими странами начала применять в начале пандемии препарат Калетра, однако ряд исследований показал, что средство не оказывает благоприятного эффекта, писал СПИД.центр, после чего врачи отказались использовать его в лечении COVID-19.

