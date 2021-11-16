Российский вирусолог оценил эффективность препарата против COVID-19 от Pfizer

Препарат против коронавируса Paxlovid, разработанный американской фармкомпанией Pfizer, может быть эффективен в первые дни заболевания. Так новое средство оценил российский вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что Paxlovid дал замечательные результаты при двойном слепом методе испытания на 1,2 тысячи человек.«Если эти расширенные испытания дадут хороший результат, то мы впервые имеем специфический препарат, который будет лечить коронавирусную инфекцию», — пояснил вирусолог.

Альтштейн полагает, что препарат Pfizer от COVID-19 не особенно токсичен. По его словам, для хорошего эффекта необходимо принять препарат на ранних сроках заболевания, позднее средство может утратить силу.

Накануне Росздравнадзор дал разрешение американской фармкомпании Pfizer проводить в России клинические испытания эффективности препарата от COVID-19.

В Pfizer уточнили, что Paxlovid можно использовать для профилактики коронавируса и лечения пациентов с тяжелым течением болезни. Он на 89 процентов снижает риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19, отметили в фармкомпании.

В клинических испытаниях примут участие 90 россиян старше 18 лет, которые дома контактировали с людьми с симптомами COVID-19. Среди них будут жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Барнаула, Смоленска и других городов.