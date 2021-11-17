Раскрыты детали проекта еще одной платной дороги в Подмосковье

В Московской области появится еще одна платная дорога. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Трасса появится на востоке Подмосковья в составе «Большой бетонки» А-108 и будет представлять собой обход городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Достраивать 15-километровую дорогу будет госкомпания «Автодор». Тарифы и строки строительства на данный момент неизвестны. Однако, как рассказал собеседник «Ъ», компания начнет проектирование участка в следующем году, поскольку техзадание на это уже готово.

По имеющейся у газеты информации, в настоящее время рассматривается сценарий, чтобы построить данную часть трассы как платную, с привлечением внебюджетных средств. Кроме того, в госкомпании отмечают экономическую целесообразность в данной дороге на фоне того, что планируется связка с будущей скоростной автомагистралью М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

Уточняется, что данный проект еще не обеспечен финансированием, однако уже включен в программу развития «Автодора».

Бесплатной альтернативой проезда останется уже имеющаяся дорога через населенные пункты.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что основной ход трассы Москва — Казань будет запущен в 2023 году. Дополнительные въезды на трассу и съезды с нее планируют закончить в 2024-м.