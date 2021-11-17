Ходорковский заложил швейцарскому банку усадьбу за полмиллиарда рублей

Основатель нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский заложил швейцарскому банку свою усадьбу Best Beech Place в предместье Лондона за шесть миллионов фунтов стерлингов (более полумиллиарда рублей). Об этом сообщает RT.

По информации издания, Ходорковский купил трехэтажный особняк из красного кирпича в апреле 2015 года за 4,67 миллиона фунтов и перестроил его. Дом, возведенный в 1929 году, находится в районе Хай-Уилд, недалеко от Лондона. В нем семь спален, шесть гостиных, пять ванных комнат и два бассейна. Жилая секция соединена остекленной оранжереей с гаражом и техническими пристройками. Кроме того, в отдельно стоящем флигеле есть три кабинета, за гаражом — теннисный корт, перед домом — фонтан. На территории поместья высажены сады и луга.

Ежегодные расходы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в доме, по данным RT, могут достигать 25 тысяч фунтов. На страховку уходит около 6,7 тысячи, а на налоги — 25,2 тысячи фунтов.

5 марта 2021 года собственник заложил поместье банку в счет обеспечения неких обязательств, выяснило издание из кадастровой выписки Великобритании. «Обременение установлено в пользу UBS AG (место регистрации: Швейцария)», — говорится в документе.

Основатель портала «Приговор», исследователь биографии Ходорковского Сергей Соколов объяснил, что таким образом бизнесмен хочет замаскировать собственность. «Зная, что потенциально у него все это могут изъять в счет компенсации по уголовному делу, он таким образом затрудняет поиск и изъятие недвижимости», — добавил эксперт.

Другой собеседник RT — адвокат по экономическим делам Анатолий Вербицкий — уточнил, что пока у собственников дома есть обязательства перед банком, другие стороны не могут покупать и передавать это имущество. «Таким образом собственник может обезопасить себя от попыток других кредиторов отобрать у него имущество, в особенности если залог оформлен через дружественный ему банк», — отметил он.

В качестве одного из таких кредиторов Ходорковского, указывает издание, выступает Россия, которой бизнесмен задолжал по исполнительным производствам 18,7 миллиарда рублей. В 2003 году ему предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба, уклонении от уплаты налогов, подделке документов. До этого, 2 июля 2003 года, был задержан бывший председатель совета директоров ЗАО «МФО Менатеп» Платон Лебедев по подозрению в хищении 20 процентов принадлежавших государству акций мурманского ОАО «Апатит» на сумму 283,1 миллиона долларов.

По версии следствия, хищениями руководил Ходорковский. 31 мая 2005 года оба обвиняемых получили по девять лет колонии, позже их сроки сократили до восьми лет. В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом Владимиром Путиным и уехал из России.