В Белоруссии Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в стране

Бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского обвинили в попытке организации госпереворота в Белоруссии. Об этом заявил председатель КГБ страны Иван Тертель в документальном сериале «Беларусь против цветной революции».

Однако главную роль в организации протестов Тертель отвел США. По его мнению, таким образом в Вашингтоне пытаются реализовать свои геополитические интересы.

Глава КГБ пояснил, что медийные лица госпереворота в Белоруссии являются лишь куклами, за которыми стоят действующие или отставные разведчики зарубежных стран. Среди таковых он также упомянул бывшего министра иностранных дел Словакии Павола Демеша, бывшего помощника госсекретаря США Дэвида Кремера, советника президента США Майкла Карпентера.

О раскрытии попытки государственного переворота в Белоруссии заявляли в апреле. По уголовному делу о попытке захвата государственной власти в качестве обвиняемых привлечены девять человек. Двое из них были задержаны в России силами ФСБ и переданы в Минск. По данным спецслужб, они пытались договориться с военными о попытке госпереворота по заданию кураторов из США.