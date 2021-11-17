Отстранение ВФЛА порекомендовали продлить

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу озвучил позицию совета организации относительно статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Коу заявил, что совет World Athletics рекомендует продлить отстранение ВФЛА. Окончательное решение по данному вопросу будет принято по итогам конгресса ассоциации, который завершится 18 ноября.

В сентябре World Athletics получила 2,1 миллиона евро. Часть этой суммы приходится на штрафы, выплаченные ВФЛА. Полученные средства составили около 15 процентов от годового дохода организации.

В июне 2020-го ВФЛА пригрозили исключить из World Athletics. Российскую сторону обязали выплатить штраф в размере шести миллионов долларов.

Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. Ограничения не позволяют российским атлетам выступать на международных соревнованиях без необходимости получения статуса нейтрального атлета.