Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России

Призовые выплаты чемпионата мира по легкой атлетике увеличат за счет штрафов, наложенных на Россию. Об этом президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу сообщил AFP.

Глава World Athletics заявил, что организация увеличит выплаты спортсменам за счет штрафов, оплаченных Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Отмечается, что на чемпионаты мира в американском Юджине 2022 года и венгерском Будапеште-2023 было выделено два миллиона долларов. «Около 23 тысяч долларов на дисциплину. Я очень хотел, чтобы эти деньги были возвращены в руки "чистых спортсменов"» — заявил Коу.

В июле прошлого года совет World Athletics обещал исключить ВФЛА из числа членов организации, если российская сторона не оплатит штраф в размере шести миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В этом случае отечественных легкоатлетов пообещали лишить возможности выступать под нейтральным флагом.

В 2015 году World Athletics приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Из-за этого россияне могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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