В России пообещали построить новый курорт на замену Крыму

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о строительстве нового курорта «Спутник» под Владивостоком, который сможет заменить туристам отдых на побережье Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что в среду, 17 ноября, министр вместе с вице-премьером, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым будут осматривать площадку под будущий город. «Думаю, это будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там "давление" туристов, спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока на Черноморском побережье», — заявил министр.

По словам Чекункова, планируется создание «туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана». «Это будет туристическая Мекка», — добавил он.

Ранее в ноябре министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко раскрыл место для создания нового горнолыжного курорта на юге полуострова. Он отметил, что кластер планируется строить в районе Ангарского перевала на склонах горы Чатыр-Даг между Симферополем и Алуштой, в десяти километрах от моря.