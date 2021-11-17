Загоревшийся в российском регионе завод «Красный Октябрь» сняли на видео

В Волгограде сняли на видео пожар в цехе завода «Красный Октябрь»

В Волгограде загорелся цех завода «Красный октябрь». Видео пожара публикует V1.RU.

На снятых очевидцами кадрах видно, что из здания валят клубы черного дыма — ветром их относит к реке.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что на место выехали пожарные. Погибших и пострадавших в результате пожара в российском регионе нет, добавили в ведомстве.

«У нас произошло возгорание в листопрокатном цеху, загорелись 100 погонных метров кабеля», — рассказали в пресс-службе завода.

Там добавили, что предварительной причиной пожара является короткое замыкание.

Ранее в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) прогремел взрыв. В результате обрушилась кровля по всему периметру здания. Пострадала одна россиянка — ее извлекли из-под завалов и госпитализировали в шоковом состоянии.