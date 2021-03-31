На российском заводе произошел взрыв

На предприятии по производству трансформаторов в Великом Новгороде прогремел взрыв, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Произошел взрыв на предприятии, выпускающем трансформаторы, предварительно, один человек пострадал», — отметил собеседник. ЧП произошло на предприятии «Гаро» в сушильной камере. Завод занимается разработкой, производством и поставкой приборов для проведения технического контроля, диагностирования и ремонта автомобилей.

Ранее взрыв прогремел на пороховом заводе в Перми. В результате инцидента пострадали трое мужчин, они были госпитализированы в ожоговый центр.