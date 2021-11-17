Политолог рассказал о роли России в конфликте Армении и Азербайджана

Россия должна стать посредником между Арменией и Азербайджаном, помочь выработать правила поведения в серой зоне и очертить четкие территориальные границы для того, чтобы исключить провокации, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Армения пытается шантажировать Россию, втягивая в ненужный ей конфликт.

Продолжает поступать информация о военном конфликте между Арменией и Азербайджаном, уже погибли семь азербайджанских военных, 13 армянских военнослужащих взяты в плен, с 24 утеряна связь. Особенность происходящих событий, по мнению Перенджиева, заключается в том, что не было разработано никакого механизма предотвращения провокаций — по его словам, такого не было даже в Донбассе.

Шантаж и провокация

«Если мы вспомним Донбасс, то там хотя бы пытались развести тяжелую технику, сделать серую зону. Здесь же нет речи даже об этом. Скорее всего, различные политические силы Армении пытаются искусственно затянуть этот процесс, поскольку установление границ полностью закрывает все территориальные вопросы и восстанавливает целостность самого Азербайджана. Повышается, кстати, и безопасность самой Армении, но, видимо, территориальные потери оказываются важнее для элит страны», — предположил политолог.

В Армении, как заметил политолог, сильно развита политика реваншизма. И именно реваншистские взгляды препятствуют мирному урегулированию вопроса, установлению четких государственных границ, ведь как только появится соответствующий договор, любые провокации сами по себе потеряют смысл.

«Серьезная опасность здесь есть и для России, ведь разжигая приграничный конфликт, Армения преследует еще одну важную цель: вовлечь нашу страну в эту историю. Как только начинаются провокации, бои, Россию сразу зовут на помощь. Поэтому нам нужно срочно сажать две страны за стол переговоров и пытаться хотя бы выработать правила поведения, которые не допустят дальнейшего развития конфликта. Это должна быть трехсторонняя договоренность с четкими определениями правил, жесткая работа по маркировке границы. В противном случае, продолжатся обстрелы и постоянные обвинения в том, что кто-то нарушил чью-то границу», — убежден Перенджиев.

России, по его мнению, необходимо принять участие в этой истории именно в таком ключе. Поскольку иначе Армения продолжит шантажировать ее угрозами вступления в НАТО в случае отказа в помощи.

Если стороны посчитают невозможным для себя заключение договоренностей на уровне глав государств, Перенджиев считает возможным подписание соглашений между министерствами обороны трех стран, что принесет такой же результат.

«Вместо того, чтобы идти по правовому полю и устанавливать нормальный мир, Армения хочет реванша и ведет себя, как капризный ребенок. Но не обязательно даже подписывать договоры между странами, хватит и уровня министерств обороны. Тем более, там у нас есть свои военные дипломаты», — предложил политолог.