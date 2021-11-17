Названы российские города с самыми высокими ценами на жилье

Росбанк назвал российские города с самыми высокими ценами на жилье. Ими стали Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань, передает РИА Новости.

Так, в октябре цена на квадратный метр жилья в Москве составила в среднем 271,5 тысячи рублей, в Сочи — 220 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 172,5 тысячи рублей. Около 146,4 тысячи рублей придется заплатить за квадратный метр во Владивостоке, и 108,8 тысячи — в Казани. Помимо этого, дорогая недвижимость в Нижнем Новгороде, Уфе, Красноярске, Воронеже и Перми.

Наибольшие цены на первичном и вторичном рынках жилья в Москве, Сочи, Красногорске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе, Казани, Благовещенске. В столице квадратный метр новостройки стоит 293 тысячи рублей, вторичного жилья — 271,2 тысяч рублей. Кроме того, в десятку лидеров по стоимости жилья на первичном рынке вошли Краснодар (109,9 тысячи рублей) и Нижний Новгород (108,7 тысячи рублей), а на вторичном — Хабаровск (103,9 тысячи рублей) и Краснодар (102,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что спрос на жилье постепенно смещается за пределы Москвы. Из-за резкого роста цен на столичную недвижимость потенциальные покупатели квартир ищут альтернативные варианты в Подмосковье.