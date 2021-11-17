Костя Цзю объяснил отказ сына от поединков в России нежеланием бить своих

Экс-чемпион мира по боксу Костя Цзю о боях сына Тима в России: я дал слово не бить своих

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю в эфире «Матч ТВ» объяснил отказ сына Тима Цзю от организации поединков в России.

Цзю-старший посчитал, что его сын потеряет фанатскую базу при проведении боев в стране. «Я папа. Я привожу Тима сюда, в Челябинск, например, или в Екатеринбург, и мы бьем местного человека. Он получит сразу негатив. Тем более я дал слово не бить своих», — заявил спортсмен.

Ранее 17 ноября Тим Цзю одолел японца Такеши Иноуэ единогласным решением судей и завоевал два пояса: WBO Global и WBO Asia Pacific в первом среднем весе. 27-летний спортсмен одержал 20-ю победу подряд в профессиональной карьере. Цзю живет и тренируется в Австралии.

В апреле этого года Костя Цзю назвал условие для проведения боя с участием сына в России. Цзю потребовал от российских промоутеров письменное предложение с описанием условий поединка, а также использования прав и проведении трансляции шоу.