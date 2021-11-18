Российский диетолог назвала простые способы избавиться от целлюлита

Российский диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско назвала причины появления целлюлита и раскрыла простые способы от него избавиться. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам врача, «апельсиновая корка» не может возникнуть от воздействия каких-либо продуктов питания, поскольку является особенностью строения подкожной жировой клетчатки у женщин. «У женщин соединительнотканные волокна расположены по-другому, нежели у мужчины», — пояснила она.

Тараско подчеркнула, что усиление визуального проявления неровностей провоцируют избыточная масса тела, отечность (задержка жидкости) и недостаточно развитая мышечная ткань, которая приводит к сниженному тонусу кожи и подкожно-жировой клетчатки.

Так, для того, чтобы предотвратить проявление целлюлита, доктор порекомендовала нормализовать массу тела и уменьшить жировую прослойку с помощью сбалансированного питания. Она отметила, что рацион должен содержать от четырех до восьми порций овощей в день, качественный, легкоусвояемый, нежирный белок, растительные масла и орехи.

Кроме того, избежать задержки жидкости в организме поможет сокращение потребления соли до 3,5 грамма в сутки. По ее словам, следует избегать чрезмерно соленых продуктов: колбасных изделий, соусов, кетчупов, маринадов, солений, фастфуда, чипсов, сухариков и так далее. Тараско упомянула, что алкоголь и молочные продукты также усиливают проявление целлюлита.

Врач заверила, что выведению жидкости способствуют овощи и биодобавки с повышенным содержанием калия и магния, а также сухофрукты и зелень. «И, конечно, сама физическая нагрузка усиливает кровообращение, лимфоток. Она не убирает целлюлит, но способствует выравниванию поверхности кожи, дополнительно повышается тонус самой кожи и подкожно-жировой клетчатки. В дополнение к физической нагрузке все лимфодренажные процедуры, массажи, аппаратные методы будут тоже очень хорошо помогать в борьбе с целлюлитом», — заключила Тараско.

В октябре модель Playboy раскрыла необычный способ избавиться от «апельсиновой корки». По словам Лу Дуарте (Lu Duarte), держать свое тело в форме ей помогает катание на роликах. Она заверила, что катается по пять часов в день. Модель также отметила, что катание на роликах приносит ей удовольствие и радость.