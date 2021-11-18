В Нью-Йорке предложили стать соседями Джорджа Клуни

В одном из небоскребов Нью-Йорка выставили на продажу квартиру почти за 5 млн долларов

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру в небоскребе, в котором недвижимостью также владеет голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амаль. Об этом сообщает The New York Post.

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Апартаменты расположены в небоскребе по адресу 100 East 53rd Street на 18-м этаже. Стать соседями звездной пары предложили почти за пять миллионов долларов (более 362 миллионов рублей). По данным издания Page Six, Клуни приобрел свои апартаменты в октябре 2016 года.

Выставленная на продажу квартира занимает 185 квадратных метров, высота потолков достигает три метра. Там есть две ванные комнаты, кухня и две спальни с окнами от пола до потолка, благодаря которым внутрь поступает достаточное количество солнечного света. Помещения выполнены в стиле минимализм с использованием светлых оттенков. Для жильцов здания также оборудованы библиотека, спортивный зал и бассейн.

В мае 2021 года в Нью-Йорке выставили на продажу бывший таунхаус американского ландшафтного архитектора Элис Айрис, который располагается недалеко от дома американской актрисы Мишель Уильямс. За соседство со знаменитостью попросили около 7,5 миллиона долларов (на тот момент более 555 миллионов рублей).