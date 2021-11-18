Украинский министр прослезился на пресс-конференции

Украинский министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко едва не расплакался в ходе пресс-конференции в МВД Украины. Запись выступления опубликована на YouTube-канале ведомства.

В ходе брифинга глава МВД Денис Монастырский рассказал об успешной операции украинских полицейских, в результате которой удалось предотвратить покушение на Лещенко.

Когда слово передали министру, он признался, что узнал о готовившемся на него покушении незадолго до встречи с журналистами. На протяжении своей речи министр аграрной политики говорил сбивчиво, пытаясь справиться с эмоциями, и почти прослезился.

Ранее МВД Украины представило видео с переговорами заказчика убийства, который оказался американцем, с украинским киллером. На записи видно, как двое мужчин беседуют за ужином. Киллер спрашивает, какие конкретно действия его собеседник желает совершить с Лещенко. «Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, я не буду против», — ответил мужчина.

17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и «наемного убийцы», которому была преданна сумма в 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей). Планировалось, что после этого американец покинет Украину, а «киллер» ликвидирует министра, однако подозреваемые были задержаны. Теперь им грозит пожизненное заключение.