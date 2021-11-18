Появилось видео беседы заказчика убийства украинского министра с киллером

Министерство внутренних дел (МВД) Украины предотвратило покушение на министра аграрной политики и продовольствия республики Романа Лещенко. В ходе брифинга ведомство представило видео с переговорами заказчика убийства, который оказался американцем, с украинским киллером.

На записи видно, как двое мужчин беседуют за ужином. Киллер спрашивает, какие конкретно действия его собеседник желает совершить с Лещенко. «Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, я не буду против», — ответил мужчина.

О готовящемся нападении сам Лещенко узнал незадолго до брифинга. Глава МВД Денис Монастырский также рассказал, что вторым заказчиком убийства оказалась гражданка Украины. Мотивом преступления, по его словам, стали деньги. Для поимки злоумышленников в МВД инсценировали убийство Лещенко.

В ходе операции силовиков женщину вывели на человека, исполнявшего роль киллера, а все переговоры между ними документировались. 17 ноября в ресторане состоялась встреча заказчиков и «наемного убийцы», которому была передана сумма в 20 тысяч долларов (более 1,4 миллиона рублей). Планировалось, что после этого американец покинет Украину, а «киллер» ликвидирует министра, однако подозреваемые были задержаны. Теперь им грозит пожизненное заключение.