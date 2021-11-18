Российских дачников предупредили о неожиданном штрафе зимой

Юрист общественной приемной Союза садоводов России Надия Айнетдинова предупредила, что российских дачников может ждать неожиданный штраф зимой за неубранные сугробы. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо», — заявила специалист, добавив, что оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи.

По ее словам, в случае штрафа ущерб будет оплачиваться из общих взносов.

При этом председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов подчеркнул, что СНТ редко штрафуют за неубранный снег, однако в случае штрафа товарищество будет обязано выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов предупредил россиян о штрафах за сорняки на дачных участках. Он отметил, что некоторые виды растительности следует убирать, поскольку в противном случае можно получить взыскание в соответствии с законодательством. Например, за зарастание половины и более площади участка борщевиком Сосновского, чертополохом, полынью, одуванчиками может быть назначен штраф в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земли, но не менее 10 тысяч рублей.