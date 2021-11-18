Нашествие голодных кабанов в поселке Подмосковья попало на видео

В подмосковной Лобне жители товарищества в поселке Озерецкое пожаловались на нашествие кабанов. Видео, на которое попали дикие свиньи, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что около леса бежит стадо кабанов. Они также ходят рядом с жилыми домами и ищут пищу. На другой видеозаписи животные не реагируют на сигналы автомобиля.

По словам местных жителей, кабаны ходят рядом с жилыми домами и едят желуди. Они подчеркнули, что животные очень голодные.

Ранее в Югре произошло нашествие волков — из-за этого часть родителей написали заявление о переводе детей в школах на дистанционное обучение. По словам местной жительницы, хищные животные уже убили несколько собак.