Нашествие мошек и саранчи на российской трассе попало на видео

Водитель заметил нашествие мошек и саранчи на трассе в Астраханской области

На трассе в Астраханской области водитель заметил нашествие мошек и саранчи. Случай с насекомыми попал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Рупост Новости».

В ролике водитель стоит на российской автозаправке. Насекомые буквально усеяли его одежду и лицо. «Погода сейчас хорошая, луна светит, букашки какие-то летают», — отшутился автомобилист.

По информации Telegram-канала, нашествие мошек и саранчи связано с погодой. В настоящее время днем воздух в Астраханской области прогревается до 14 градусов. Ночные температуры в регионе также бьют рекорды.

Ранее в Якутии выпал дождь из насекомых. На опубликованных кадрах видно, как жуки заполонили всю веранду одного из жителей.