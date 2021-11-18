Бывший футболист клуба РПЛ умер от коронавируса в 42 года

Бывший футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крыльев Советов» Денис Ковба умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте самарского клуба.

В клубе выразили соболезнования семье спортсмена. 2 ноября жена футболиста Надежда рассказала, что Ковба попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом.

В составе «Крыльев Советов» Ковба провел 260 матчей и забил восемь мячей. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали чемпионата России, доходил до финала Кубка страны и выступал в Кубке УЕФА. В активе хавбека также несколько матчей за «Химки», с которыми он играл в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Карьеру футболист закончил в 2012 году.

14 ноября пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер в Москве. Вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев заявил, что причиной смерти бывшего спортсмена стали последствия коронавируса.

