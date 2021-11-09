Карпин назвал процент вакцинированных футболистов в сборной России

Около 70 процентов игроков сборной России по футболу прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал главный тренер команды Валерий Карпин, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Отказавшихся от процедуры специалист назвал антипрививочниками. «Кто-то не хочет, кто-то боится. Так что так же, как и население. Я за то, чтобы прививаться. Но заставлять кого-то — не мой вопрос», — добавил Карпин.

Ранее во вторник, 9 ноября, Карпин рассказал о травмах защитника «Спартака» Георгия Джикии и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова. Тренер не раскрыл подробности повреждений, но добавил, что футболисты не приняли участия в тренировке, так как было решено не рисковать их здоровьем.

11 ноября сборная России дома встретится с Кипром, а через три дня сыграет на выезде с Хорватией. Матчи станут заключительными в квалификации чемпионата мира 2022 года.