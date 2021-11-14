Дзюдоист-чемпион умер от последствий коронавируса

Советский дзюдоист и самбист Бондаренко умер от последствий коронавируса в возрасте 77 лет

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер в Москве. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

По его словам, спортсмен умер на 78-м году жизни из-за последствий коронавируса. Он также назвал смерть Бондаренко большой потерей для международного спорта.

Помимо пяти побед на европейских первенствах по дзюдо, в активе Бондаренко шесть титулов чемпиона СССР по самбо. Профессиональную карьеру он завершил в 1975 году.

В августе умер 19-летний футболист итальянского клуба «Атлетико Терме Фьюджи» Марко Тампво. Спортсмену стало плохо спустя несколько дней после положительного теста на коронавирус.