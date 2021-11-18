Неизвестный отдал рекордную сумму за жилье рядом с местом смерти Хита Леджера

Роскошную квартиру в доме, где умер актер Хит Леджер, купили за 49 миллионов долларов

В Нью-Йорке продали пентхаус в доме, где умер известный по роли Джокера в «Темном рыцаре» актер Хит Леджер. Роскошную квартиру в районе Сохо купили по рекордной в 2021 году для этого места цене — 49 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает The New York Post.

Жилье расположено в здании XIX века на Брум-стрит. Актер Хит Леджер снимал в нем квартиру на четвертом этаже за 25 тысяч долларов в месяц, где в 2008 году был обнаружен мертвым. В 2011 году инвестор в проблемные активы Дэвид Мэтлин выкупил помещения в доме за 17,8 тысячи долларов и отремонтировал жилье.

Спустя семь лет пентхаус решили продать за 65 миллионов долларов. В 2020 году цены на недвижимость на фоне пандемии рухнули — предыдущему владельцу объект достался за 35 миллионов долларов. Новым собственником квартиры стал, по данным издания, неизвестный IT-магнат из Калифорнии.

В пентхаусе площадью почти 750 квадратных метров шесть террас. Полы в помещении сделаны из дуба и мрамора, огромная кухня отделана черным гранитом, а ванная комната — итальянским каррарским камнем. Кроме того, там есть собственный лифт, несколько каминов, тренажерный зал и джакузи.

Во Франции предложили взять в аренду дом покойного модельера Карла Лагерфельда. Проживание в особняке обойдется от 15 до 45 тысяч евро (от 1,2 до 3,6 миллиона рублей) за сутки. Жилье сдают на срок не менее недели, а стоимость аренды зависит от времени года.