В Лондоне продадут бывший дом покончившего с собой дизайнера

В лондонском районе Хайбери выставили на продажу бывший дом покойного английского дизайнера модной одежды Александра Маккуина. Он покончил с собой в феврале 2010 года, сообщает Daily Mail.

Владельцы попросили за недвижимость 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 258 миллионов рублей). Дизайнер проживал в таунхаусе на Абердин-стрит с 2001 по 2005 год. До Маккуина объектом владел известный британский парикмахер Гвидо Палау (Guido Palau).

В доме есть четыре спальни, столовая, кухня, гостиная и балкон с видом на сад. Риелторы обратили внимание на современный дизайн помещений. Комнаты выполнены в светлых тонах с акцентами в виде обоев с цветочным орнаментом и красного кожаного дивана. Благодаря широким окнам комнаты буквально залиты солнечным светом. «Почтительное отношение к викторианским пропорциям заменили на гладкие, просторные и минималистичные пространства», — отметили агенты.

Александр Маккуин основал собственный модный дом Alexander McQueen в 1992 году. Он прославился эксцентричными коллекциями и показами, оборачивая моделей в целлофан и используя в работе образы ведьм и призраков. Маккуин был награжден орденом Британской империи и четыре раза становился лучшим британским модельером года. После его смерти в 2010 году домом стала руководить дизайнер Сара Бертон.

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