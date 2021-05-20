Обветшалый дом Курта Кобейна продадут за сотни тысяч долларов

В Лос-Анджелесе на продажу выставили бывший дом покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Обветшалая постройка продается за несколько сотен тысяч долларов, сообщает New York Post.
Риелторы попросили за недвижимость 998 тысяч долларов (более 73,5 миллиона рублей). Здание площадью 2,4 тысячи квадратных футов (более 228 квадратных метров) было построено в 1921 году. Внутри располагаются три спальни, двухэтажная гостиная, три ванные комнаты и терраса. Со временем дом пришел в аварийное состояние. На данный момент его ремонтируют.
Кобейн переехал в этот район вместе со своей возлюбленной, американской актрисой Кортни Лав в 1992 году. Однако неизвестно, как долго пара проживала в этом доме. По слухам, музыкант написал здесь большую часть третьего и последнего альбома группы, который называется «In Utero».
Ранее на онлайн-аукционе торгового дома Iconic Auctions были проданы шесть волос с головы Кобейна. Они хранились в пластиковом прозрачном пакете. В комплекте также была фотография, на которой подруга музыканта обрезает ему пряди. Неизвестный покупатель заплатил за лот 14,1 тысячи долларов (на тот момент миллион рублей).