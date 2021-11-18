Блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Джесс Меган (Jess Megan) показала свою фигуру на снимке без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованных в сети фото девушка позирует на кровати в полупрозрачном нижнем белье красного цвета. Блогерша сфотографировала себя в нескольких позах, продемонстрировав жировые складки на животе и бедрах. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Насколько извращенной должна быть реальность, чтобы научить детей тому, что наличие жира может стоить им права на уважение? Неудивительно, что они так боятся есть. Когда молодые девушки видят, как женщин критикуют в соцсетях и журналах только за то, что у них женское тело, стоит ли удивляться, что уровень расстройств пищевого поведения так резко возрос? Еда превратилась в моральную антиутопию. Торт — это преступление. Каждый день кажется градом пуль, от которых мы должны защищаться, чтобы сохранить здравомыслие», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали блогершу и поблагодарили ее за публикацию. «Это очень нужный и важный пост. Спасибо тебе за то, что продвигаешь бодипозитив в массы», «Вы невероятны», «Ты меня вдохновляешь», «Это именно то, что мне нужно было услышать сегодня», «Прошу, продолжай делать то, что делаешь», — писали они.

Ранее в ноябре другая блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила поклонников. На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлела себя на пляже. Она одета в раздельный купальник, состоящий из стрингов и топа на завязках. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии.