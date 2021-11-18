«Большая семерка» осудила Белоруссию за миграционный кризис

Белоруссия ответственна за использование мигрантов-нелегалов для организации кризиса на границе с Польшей, страны G7 осуждают белорусские власти и выдвигают к ним требования об обращении с мигрантами. Об этом со ссылкой на заявление «Большой семерки» сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что Белоруссия организовала массовую нелегальную миграцию вдоль своих границ, и G7 солидарна со странами Прибалтики и Польшей в этой ситуации.

Авторы документа требуют дать международным организациям «немедленный и неограниченный доступ» для гуманитарной помощи мигрантам на границе.

Ранее 18 ноября сообщалось, что по данным Минобороны Польши, белорусские силовики оказывают мигрантам помощь другого рода — ведут разведку и портят ограждения, чтобы группы нелегалов могли пойти на прорыв границы.