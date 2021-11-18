Россия пригласила китайцев осваивать месторождения Сибири

Россия пригласила Китай совместно разрабатывать угольные месторождения на территории России, сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова приводятся на сайте правительства.

Например, речь идет об освоении Зашуланского угольного месторождения в Сибири (Забайкальский край). Доля в ней принадлежит крупнейшей угольной компании Китая Shenhua. Планируется, что 2024-2027 годах добыча каменного угля на этом месторождении выйдет на проектную мощность в пять миллионов тонн.

«Благодаря совместным усилиям сотрудничество в энергетике вышло на беспрецедентно высокий уровень. Наши страны уверенно преодолевают негативные последствия эпидемии и успешно решают задачу возвращения сотрудничества на траекторию роста. В прошлом году двусторонний товарооборот составил 104 миллиарда долларов», — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что Россия планирует заключить новые долгосрочные контракты на поставку угля в Китай. В прошлом году его поставки в КНР взлетели на 20,6 процента (до 39,5 миллиона тонн). Увеличились и объемы экспорта газа. По состоянию на конец октября по трубопроводу «Сила Сибири» в восточном направлении было прокачано 12 миллиарда кубометров газа.

Недостаток угля стал одной из причин энергетического кризиса в Китае. В конце сентября в стране начались отключения электричества в жилых домах и на производстве из-за нехватки электроэнергии.