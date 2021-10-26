Китай не станет импортировать уголь из Австралии, несмотря на энергетический кризис, считают аналитики CNBC. Тем самым Китай отложил решение энергетической проблемы.

Австралия — один из крупнейших поставщиков угля в Китай. В 2019 году на Китай приходилось 38 процентов импорта всего австралийского угля. Китай прекратил закупать уголь из Австралии в конце 2020 года. Причиной стал призыв австралийских властей провести международное расследование о причинах возникновения COVID-19.

В начале октября СМИ сообщили, что Китай возобновил небольшие закупки австралийского угля, чем вызвали слухи о скором снятии запрета. Пекин не станет закупать уголь из Австралии, уверен аналитик по горнодобывающим и энергетическим товарам из Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. С ним согласен главный аналитик Wood Mackenzie Рори Симингтон. «Политическая ситуация совсем не улучшилась, а это в основном политический вопрос, а не экономический. Нет никаких признаков ослабления запрета на новые грузы», — заявил Симингтон.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Убийственная мгла. Как месторождение угля разрушило благополучие американского города и погубило его жителей

Китай продолжит искать уголь в других странах, предположил аналитик по исследованиям сухих грузов из судовой брокерской фирмы Braemar ACM Абхинав Гупта в октябре. Пекин попытается удовлетворить спрос за счет угля из Монголии, России и Индонезии. С января по август на долю Индонезии пришлось 57 процентов всего угольного импорта Китая. Также есть примеры закупок Китаем угля из США и Колумбии. По данным на конец октября, поставщики из США и Канады обошли российские компании по продажам угля в Китай.

Несмотря на отсутствие заявок из Китая, австралийский порт Ньюкасл — крупнейший в мире по экспорту угля — нарастил объемы внешних поставок. Это произошло благодаря повышенному спросу из стран Северной Азии в преддверии зимы.

Недостаток угля стал одной из причин энергетического кризиса в Китае. В конце сентября в стране начались отключения электричества в жилых домах и на производстве из-за нехватки электроэнергии. Нехватка угля произошла из-за введения ограничений на его использование ради снижения выбросов углекислого газа.