Экономика
 
Последние новости
Названы причины отсутствия коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Россиянам разъяснили новые правила въезда в США
Сбросившая 30 килограммов актриса снялась в облегающем наряде и удивила фанатов
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
На Украине зафиксировали самую опасную мутацию коронавируса
Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Объявление о продаже кофе возмутило россиян 
Десятки домов в российском городе остались без отопления
Украинский военный подорвался на неизвестном устройстве в Донбассе
Названа стоимость квартиры пропавшей в Москве Светличной
Новости партнеров

США и Канада обошли Россию по продаже угля в Китай

США и Канада увеличили поставки угля в Китай на 870,6% и 92% и обошли Россию
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Поставщики угля из США и Канады обошли компании из России по продаже угля в Китай. Как свидетельствуют данные китайской таможенной статистики, по итогам первых девяти месяцев года импорт из этих стран вырос на 870,6 и 92 процента соответственно, пишет «Коммерсантъ».

США поставили 7,2 миллиона тонн, а Канада — 6,6 миллиона тонн. Россия показала рост на 77,4 процента, до 7,7 миллиона тонн. При этом на рынке коксующегося угля США обошли Россию даже в одиночку — 1,46 миллиона тонн против 927 тысяч. Еще год назад американские компании вообще не поставляли коксующийся уголь в Китай.

Поводом для перемен стал неофициальный запрет китайскими властями закупок угля в Австралии, с которой Пекин развязал торговую войну. После этого австралийские поставщики перенаправили грузы в Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам.

Россия не сумела воспользоваться ситуацией из-за проблем с инфраструктурой. Нехватка транспортных мощностей не позволила увеличивать поставки с такой же скоростью, с которой это смогли сделать североамериканские компании.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что ранее США и Канада занимали серьезные позиции в экспорте коксующегося угля морем, но когда цены на топливо упали, многие поставщики обанкротились. Однако в странах сохранилась портовая инфраструктура, которая позволяет кратно увеличивать поставки.

В начале сентября президент России Владимир Путин признал, что страна не может воспользоваться ростом цен на глобальном рынке угля, потому что не занялась в свое время увеличением пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке.

В свою очередь спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предсказал, что принятая год назад угольная стратегия неизбежно провалится, так как составлена без учета глобального энергетического перехода. По его мнению, ориентация на Китай в среднесрочной перспективе заранее обречена.

Потребность в угле и цены на него в мире взлетели на фоне энергокризиса в крупнейших экономиках планеты. В Китае из-за нехватки энергоносителей начали останавливаться предприятия, а в Евросоюзе рекордный рост цен на газ привел к резкому увеличению потребности в угле, несмотря на планы региона отказаться от этого источника энергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вы переходите на спецпроект «Алгоритм. Кто тобой управляет?»
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские власти назвали сроки отказа от угля
Россия начала помогать Европе с дефицитным углем
Чубайс предсказал провал угольной стратегии России
Путин заявил об упущенной выгоде на угольном рынке
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
11:0025 октября

Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна

04:52 3 сентября

Роскачество назвало самые некачественные товары в России

13:1024 октября

В Германии назвали способ избавить ЕС от газового давления России

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
06:4324 октября

В Германии раскрыли способ «противостоять» России на фоне повышения цен на газ

04:2324 октября

Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

18:0723 октября

Лидер немецких социал-демократов поддержал запуск «Северного потока-2»

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:2923 октября

Российский миллиардер умер в США

17:1623 октября

«Газпром» пригрозил Молдавии прекращением поставок газа

16:1023 октября

На Украине остановили Славянскую ТЭС

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Курс евро рекордно упал
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
США посоветовали России поставлять газ через Украину
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Tesla столкнулась с ошеломительным успехом в Европе
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман оценил питание в Госдуме
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
В Google сообщили об оплате всех выписанных в России штрафов
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Мирзализаде попросил суд отменить решение МВД о запрете его нахождения в России
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Стало известно о привилегиях в Facebook для политиков и звезд
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Мужчина попросился в тюрьму после нескольких месяцев жизни в одном доме с женой
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Рыбаки нашли несметные богатства индонезийской Атлантиды
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Мужчина заказал в интернете iPhone и получил кусок мыла и монету
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Разлученные строгими родителями влюбленные воссоединились спустя 40 лет
Все материалы
Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Audi подняла цены на все автомобили в России, кроме электрокаров
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Будущий Mazda MX-5 пообещали не переводить на электричество
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Индийский электрокар Ekonk научили охлаждать батарею «дыханием»
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы