США и Канада обошли Россию по продаже угля в Китай

США и Канада увеличили поставки угля в Китай на 870,6% и 92% и обошли Россию

Поставщики угля из США и Канады обошли компании из России по продаже угля в Китай. Как свидетельствуют данные китайской таможенной статистики, по итогам первых девяти месяцев года импорт из этих стран вырос на 870,6 и 92 процента соответственно, пишет «Коммерсантъ».

США поставили 7,2 миллиона тонн, а Канада — 6,6 миллиона тонн. Россия показала рост на 77,4 процента, до 7,7 миллиона тонн. При этом на рынке коксующегося угля США обошли Россию даже в одиночку — 1,46 миллиона тонн против 927 тысяч. Еще год назад американские компании вообще не поставляли коксующийся уголь в Китай.

Поводом для перемен стал неофициальный запрет китайскими властями закупок угля в Австралии, с которой Пекин развязал торговую войну. После этого австралийские поставщики перенаправили грузы в Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам.

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Россия не сумела воспользоваться ситуацией из-за проблем с инфраструктурой. Нехватка транспортных мощностей не позволила увеличивать поставки с такой же скоростью, с которой это смогли сделать североамериканские компании.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что ранее США и Канада занимали серьезные позиции в экспорте коксующегося угля морем, но когда цены на топливо упали, многие поставщики обанкротились. Однако в странах сохранилась портовая инфраструктура, которая позволяет кратно увеличивать поставки.

В начале сентября президент России Владимир Путин признал, что страна не может воспользоваться ростом цен на глобальном рынке угля, потому что не занялась в свое время увеличением пропускной способности железных дорог на Дальнем Востоке.

В свою очередь спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предсказал, что принятая год назад угольная стратегия неизбежно провалится, так как составлена без учета глобального энергетического перехода. По его мнению, ориентация на Китай в среднесрочной перспективе заранее обречена.

Потребность в угле и цены на него в мире взлетели на фоне энергокризиса в крупнейших экономиках планеты. В Китае из-за нехватки энергоносителей начали останавливаться предприятия, а в Евросоюзе рекордный рост цен на газ привел к резкому увеличению потребности в угле, несмотря на планы региона отказаться от этого источника энергии.