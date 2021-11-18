Пума подкараулила пару на туристической тропе и попала на видео

Пума подкараулила пару фотографов дикой природы Марка Жирардо и Рэйчел де Влугт на туристической тропе в парке дикой природы Уайтинг Ранч в американском штате Калифорния. Мужчина снял встречу с животным на видео и опубликовал в Instagram

Жирардо и де Влугт возвращались после проверки установленных в парке фотоловушек. «Мы с @locorache выходили после проверки камер на тропе и внезапно увидели, как что-то коричневое взбегает на холм и приближается к нам. Когда я остановился и посмотрел, эта кошка была уже в двух метрах от нас. Она остановилась и смотрела на нас. Поняв, что за нами наблюдают, я начал снимать видео», — рассказал житель США.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

На двухминутной записи встречи с животным видно, как пума прячется в кустах и смотрит на людей. За кадром слышно, как Жирардо говорит: «Там пума». Затем он кричит: «Уходи, пума!»

Животное отказывается подчиняться, и Жирардо кричит все громче. Он многократно повторяет требование уйти, после чего просит Влугт успокоиться. На это она отвечает: «Нет!» «Она постепенно будет отходить... Главное, не поворачивайся к ней спиной», — объясняет Жирардо.

Когда они поворачиваются и начинают идти, пума следует за ними, сохраняя дистанцию. «Все это длилось примерно две минуты, прежде чем пума скрылась», — написал Жирардо в подписи к посту в Instagram. Мужчина пояснил, что это самка, которую зовут Уно.

«Я думаю, наша встреча могла быть обусловлена двумя причинами: или поблизости была спрятана ее добыча, и она защищала ее, или она не поняла, что мы люди, так как не могла хорошо разглядеть нас снизу. Рядом были олени, и она могла принять нас за них», — отметил фотограф.

Он рассказал, что пумы не рассматривают человека как добычу. При встрече с пумой нельзя убегать, так как обычно добыча животного пытается скрыться и провоцирует погоню. «Очевидно, пума не понимала, что я говорю, но главное — продолжать заявлять о своем присутствии и показать, что вы доминируете. Это дом пумы, а мы в нем просто гости. Для безопасности кошки я не буду указывать локацию, где все произошло», — пояснил американец.

Ранее сообщалось, что жительница города Калабасас, Лос-Анджелес, Калифорния, спасла пятилетнего сына от пумы. Представитель службы охраны рыболовства и дикой природы рассказал, что женщине удалось отбить ребенка голыми руками.